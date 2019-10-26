Ванкувер, Канада, 26 октября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в серии послематчевых буллитов над командой «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com Матч Вашингтон Кэпиталз и Ванкувер Кэнакс

Игра проходила на льду «Роджер-арены» в Ванкувере и закончилась в серии буллитов победой гостей со счетом 6:5.

Основное время закончилось со счетом 5:5, при этом к началу третьего периода «Вашингтон» проигрывал со счетом 5:2, однако смог свести основное время встречи к ничьей.

У «Вашингтона» отличились оформивший в матче дубль российский форвард клуба Евгений Кузнецов (4-я, 40-я минута), датский нападающий Ларс Эллер (42-я в большинстве) и также отметившийся дублем чешский защитник Михал Кемпны (45-я в меньшинстве, 48-я).

У «Ванкувера» голами отметились Брок Бёзер (6-я в большинстве), оформивший в матче дубль Тим Шалер (8-я в меньшинстве, 34-я), шведский форвард клуба Эллиас Петтерссон (26-я) и Джейк Виртанен (35-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов столичная американская команда оказалась удачливее. Победный бросок на счету шведского форварда Никласа Бекстрёма.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 20 минут 50 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.