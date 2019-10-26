Новый Орлеан, США, 26 октября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл команду «Нью-Орлеан Пеликанз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Игра состоялась на паркете «Смути Кинг-центра» в Новом Орлеане и закончилась победой гостей со счетом 116:123.

Наиболее результативным игроком матча стал словенский защитник «Далласа» Лука Дондич, который оформил в матче трипл-дабл с 25 очками, 10 подборами и 10 результативными передачами.

У «Пеликанс» самым результативным оказался нападающий Брэндон Ингрэм, набравший за игру 25 очков.