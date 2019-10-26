Оттава, 26 октября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com Матч Нью-Йорк Айлендерс и Оттава Сенаторз

Игра проходила на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе «Айлендерс» шайбами отличились оформивший в матче дубль Ник Ледди (13-я минута, 18-я буллит), Мэтт Мартин (25-я) и Дерик Брассар (27-я).

У «Оттавы» дважды отметился голами Тайлер Эннис (8-я, 48-я в большинстве).

Российский хоккеисты «Оттавы» нападающий Владислав Наместников и защитник Никита Зайцев не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи в активе «Айлендерс» 14 очков, что позволяет им занимать четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» там же на последнем, шестнадцатом месте с 5 очками.