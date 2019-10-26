Токио, 26 октября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Более 3000 человек вынуждены были провести ночь в аэропорту Нарита в Японии в связи с ливневыми дождями. Об этом 26 октября сообщает телеканал NHK.

(сс) Terence Ong Аэропорт Нарита в Японии

Ливневые дожди обрушились на префектуру Тиба, где находится аэропорт, 25 октября. Из-за начавшихся перебоев в работе общественного транспорта сотни людей не смогли выехать из аэропорта, долетев до него, другие же пассажиры не успели на свой рейс из-за сбоя в работе электропоездов.

Руководство аэропорта обеспечило людям питание и тёплые одеяла. Утром 26 октября движение общественного транспорта стало налаживаться и люди стали покидать здание аэропорта.

За несколько часов в префектуре Тиба выпала месячная норма осадков. Это привело к разливу 13 рек, поступает информация о множестве оползней. Около 50 тыс. жителей получили рекомендацию эвакуироваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели десяти человек в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Японии.