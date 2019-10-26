Пекин, 26 октября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Доля смартфонов Huawei, выпущенных в 2019 году на основе процессоров дочернего подразделения компании — HiSilicon, составит около 70%. Об этом сообщает DigiTimes.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

Прогноз аналитиков Digitimes Research показывает, что китайская компания Huawei переходит на использование собственных процессоров при производстве смартфонов быстрее, чем считалось ранее. Ожидается, что в 2019 году значительно увеличится количество устройств Huawei премиум-класса на базе процессоров HiSilicon, а общая доля смартфонов на базе собственных процессоров составит почти 70%.

Эксперты считают, что процессором HiSilicon будет оснащён каждый пятый смартфон, проданный в Китае в 2019 году. Однако аналитики отмечают, что в 2020 году на поставки процессоров HiSilicon может повлиять торговый спор между США и Китаем, в центре которого оказалась компания Huawei. В частности, поставки HiSilicon могут сократиться из-за затруднений с использованием новых архитектур британской компании ARM Limited.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процессорами HiSilicon были оснащены только 40% смартфонов Huawei, поставленных во второй половине 2018 года.