Барнаул, 26 октября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Nissan Prestige на автотрассе в Алтайского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

22.mchs.gov.ru Авария на автотрассе в Алтайском крае

Сообщается, что ДТП произошло на 74-м километре федеральной автодороги А-322 в Топчихинском районе края. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения погибли шесть человек, среди них — один ребенок. Еще четыре человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибли три человека — двое взрослых и один ребенок. По предварительной версии, автомобиль опрокинулся на обочину и загорелся.