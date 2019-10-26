Два микроавтобуса столкнулись в Алтайском крае, погибли семь человек
Барнаул, 26 октября, 2019, 07:34 — ИА Регнум. При столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае погибли семь человек, ещё девять получили ранения. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.
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Спасатели работают на месте аварии
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 74-м километре федеральной автодороги А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов. Столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan.
Первоначально сообщалось о пяти погибших, среди которых был один ребенок, и пятерых раненых.
Однако, по уточненным данным, погибли семь человек и ещё девять получили ранения.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.