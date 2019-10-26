Улан-Удэ, 26 октября, 2019, 06:44 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в кафе в Улан-Удэ, по последним данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

03.mchs.gov.ru Кафе в котором произошел хлопок бытового газа

По её словам, двое из пострадавших, взрослый и несовершеннолетний, в настоящее время находятся в реанимации.

Заместитель министра уточнила, что полученные пострадавшими травмы представляют собой ожоги и оглушение взрывной волной.

Как передавало ИА REGNUM, утром 26 октября в кафе на улице Ленина в Улан-Удэ произошёл хлопок бытового газа. Прибывшие на место пожарныеликвидировали возгорание на площади около двух квадратных метров.

В результате взрыва здание кафе получило значительные повреждения: разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.