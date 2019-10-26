Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 26 октября, 2019, 06:38 — ИА Регнум. В Пуровском районе Ямала сгорело временное общежитие для строителей. Проживавшие там 5 рабочих сами покинули помещения, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС.

74.mchs.gov.ru Пожарный

Пожар возник около 4:00. Огонь охватил всю площадь общежития, которое состояло из 12 вагончиков — 1200 кв. метров. В 07:38 стало известно о ликвидации возгорания.

Погибших и пострадавших нет. Причина ЧП выясняется. На месте работает пожарный дознаватель.

Отметим, пожар возник недалеко от города Нового Уренгоя. На Ямале сейчас зима — температура воздуха находится на отметке ниже минус пяти градусов.