Улан-Удэ, 26 октября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Хлопок бытового газа произошёл утром в субботу, 26 октября, в одном из кафе в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

Как уточняется, инцидент произошёл около 8:40 по местному времени (3:40 мск) в заведении, расположенном на улице Ленина.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади около двух квадратных метров. В результате взрыва в кафе оказались разрушены внутренние перегородки, остекление и входная дверь.

«По оперативным данным, пострадали семь человек, которые переданы врачам скорой помощи», — сообщили в МЧС, уточнив, что посетителей в заведении в момент ЧП не было.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.