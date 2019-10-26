Сантьяго, 26 октября, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Чилийские власти услышали мнение народа, собравшегося на миллионную демонстрацию в центре Сантьяго, заявил президент Чили Себастьян Пиньера на своей странице в Twitter.

Prensa.presidencia.cl Себастьян Пиньера

«Все мы услышали послание… С Божьей помощью мы пройдем эту дорогу к лучшему Чили для всех», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Чили проходит одна из крупнейших демонстраций в истории страны. По разным данным, численности митинга в центре Сантьяго превысила миллион человек. Митинг носил мирный характер, однако, по данным ряда СМИ, на демонстрации все же начались столкновения с полицией.