Washington Post: Россия заслужила свой успех на Ближнем Востоке
Вашингтон, 26 октября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Россия заслужила тот успех, которого она достигла на Ближнем Востоке, заявил журналист Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.
Журналист добавил, что Россия веками мечтала добиться влияния на Ближнем Востоке, однако, по мнению Игнатиуса, странно, что в конечном итоге, то, что Россия так отчаянно хотела получить, президент США Дональд Трамп отдал ей бесплатно.
Напомним, ранее Трамп принял решение вывести американский контингент из северных районов САР, что предоставило Турции возможность начать операцию «Источник мира» на севере Сирии.
На этой неделе, 22 октября, в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. По сути, это пошаговый план по достижению мира на северо-востоке Сирии.
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