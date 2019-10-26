Вашингтон, 26 октября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Россия заслужила тот успех, которого она достигла на Ближнем Востоке, заявил журналист Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

«Это может быть воспринято как ересь, но Россия заслужила тот успех, которого она достигла на Ближнем Востоке. Россия использует тот же набор военных и дипломатических инструментов, который на протяжении многих десятилетий позволял США доминировать в регионе», — заявил Игнатиус.

Журналист добавил, что Россия веками мечтала добиться влияния на Ближнем Востоке, однако, по мнению Игнатиуса, странно, что в конечном итоге, то, что Россия так отчаянно хотела получить, президент США Дональд Трамп отдал ей бесплатно.

«США не проиграли битву за влияние на Ближнем Востоке, а просто сдались», — говорится в статье.

Напомним, ранее Трамп принял решение вывести американский контингент из северных районов САР, что предоставило Турции возможность начать операцию «Источник мира» на севере Сирии.

На этой неделе, 22 октября, в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 10 пунктов. По сути, это пошаговый план по достижению мира на северо-востоке Сирии.

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