Ванкувер, Канада, 26 октября, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Около 10 тысяч человек собрались 25 октября на экологическую акцию в центре Ванкувера (Канада) по призыву шведской активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает телеканал CBC.

(сс) ulricaloeb Грета Тунберг на экологической акции

Демонстранты, собравшиеся перед маршем и выступлением Тунберг возле художественной галереи Ванкувера, скандировали: «Другой мир возможен, нас невозможно остановить».

«Люди у власти все еще ведут себя так, как будто не будет завтрашнего дня», — заявила Тунберг.

«Мы, молодые люди, говорим им прекратить делать это, перестать игнорировать последствия своих действий и бездействия», — обратилась она к собравшимся, большую часть которых составляла молодежь.

«Это только начало, мы продолжим. Изменения идут, нравится вам это или нет», — сказала Тунберг, заканчивая своё выступление.

Марш, последовавший после митинга, растянулся на три километра. Экологическая акция была организована молодежными экологическими организациями, имеющими немало влиятельных сторонников среди политического истеблишмента Канады.

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Как ИА REGNUM сообщало ранее, 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг получила всемирную известность после того, как 24 сентября на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.