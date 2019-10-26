Тирана, 26 октября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. 25 октября экс-премьер министр Албании Сали Бериша прокомментировал результаты парламентских выборов 6 октября в Косово: победу партии «Движения за самоопределение и её лидера Альбина Курти.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Бериша назвал выборы 6 октября историческими.

По его словам, будущий премьер Курти тонко чувствует политику — «он настоящий политический зверь»:

«Альбин Курти — политик с развитым политическим чутьем. Он «политический зверь», с политическими инстинктами, что проявилось у него ещё в ранней юности. Он достиг победы прежде всего именно благодаря своему таланту и решительности».