Гавана, 26 октября, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Намерения администрации США ограничить авиарейсы на Кубу не заставят правительство острова Свободы пойти на уступки, заявил 25 октября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на своей странице в Twitter.

Максим Додонов ИА Красная Весна Флаг Кубы и памятник Антонио Масео в Гаване. Куба

«Я решительно отвергаю новую меру американской блокады Кубы, которая приостанавливает полеты своих авиакомпаний в девять кубинских аэропортов. Они ужесточают запрет на поездки своих граждан и калечат их свободы. Это вредит связям между людьми. Уступок не будет. Мы победим», — написал Паррилья.

Ранее ИА REGNUM сообщило о планах администрации США запретить американским авиаперевозчикам рейсы в девять аэропортов Кубы. С 10 декабря им будет позволено осуществлять вылеты только в Гавану.

24 октября о вынужденной отмены из-за санкций США части своих рейсов объявила кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion.

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