Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение введено на территории двух округов американского штата Калифорния из-за лесных пожаров. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Лесные пожары в Калифорнии

Как уточняется, особый режим введён в округах Лос-Анджелес и Сонома, где в результате пожаров уже оказалось повреждено множество домов и объектов инфраструктуры. Из опасных районов эвакуированы десятки тысяч человек.

Напомним, накануне в Калифорнии была объявлена обязательная эвакуация около 50 тысяч человек. Сообщалось, что пожары в округе Лос-Анджелес, потушить которые не удаётся до сих пор, охватили площадь порядка 1,5 тысячи гектаров.