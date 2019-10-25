Лондон, 26 октября, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Учёные присвоили недавно обнаруженному виду жука имя 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг, передаёт телерадиокомпания «Би-би-си».

(сс) Leonhard Lenz Грета Тунберг

Nelloptodes gretae — насекомое длиной менее одного миллиметра, не имеющее крыльев и глаз. Отмечает, что жук «мало похож на своего однофамильца, однако обладает парой усиков, напоминающих косички».

Сообщается, что первым данный вид жука обнаружил в 60-х годах прошлого века работавший в Кении британский энтомолог Уильям Блок. В 1978 году он преподнес свою коллекцию образцов насекомых Музею естественной истории в Лондоне. Занимаясь описанием этой коллекции, доктор Майкл Дарби наткнулся на безымянного жука, которому и дал имя Греты Тунберг.

Свой выбор Дарби объяснил тем, что бы очень впечатлен экологической кампанией шведского подростка и таким образом хотел «признать её выдающийся вклад в повышение осведомлённости об экологических проблемах».