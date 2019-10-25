Москва, 26 октября, 2019, 01:15 — ИА Регнум. В Москве 26 октября окончательно прекращает работать Каховская линия метро, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта московского метрополитена

Самая короткая линия московской подземки была открыта в 1969 году. В ее составе всего три станции: «Варшавская», «Каширская» и «Каховская». После масштабной реконструкции эти станции войдут в состав Большой кольцевой линии метро. Их пропускная способность возрастёт в несколько раз.

Ближайшие станции метро, которые смогут заменить для пассажиров реконструируемые, это станции «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. От закрытых станций метро будет работать дополнительный компенсационный маршрут автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость программы строительства московского метрополитена до 2024 года возросла с намеченных ранее 900 миллиардов рублей до 2,2 триллиона рублей. Рост расходов связан с планами строительства дополнительных линий.