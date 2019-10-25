Донецк, 26 октября, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Житель Донецкой Народной Республики получил ранение в результате обстрела пригорода Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом вечером 25 октября сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

ИА Красная Весна После обстрела ВСУ

Как уточняется, около 21:15 обстрелу военнослужащими 92-й бригады ВСУ подвергся населённый пункт Минеральное в предместье Макеевки. Огонь вёлся из 82-миллиметровых миномётов.

«В результате обстрела получил ранение мирный житель 1969 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, по данным Народной милиции ДНР, оказалось повреждено домостроение по улице Комсомольской. Более подробная информация о последствиях обстрела уточняется.