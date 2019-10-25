Вашингтон, 30 марта, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Лидеры стран — членов Североатлантического альянса боятся возможной победы на ноябрьских выборах экс-главы Белого дома Дональда Трампа и просят не допустить этого, так как «демократия поставлена на карту». С соответствующим заявлением на мероприятии Демократической партии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке выступил действующий американский лидер Джо Байден.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Дональд Трамп

«Они [члены НАТО] меня уважают, я думаю, они прислушиваются ко мне. Но дело в том, что это из-за того, что они до смерти боятся за свои страны, если он [Трамп] снова победит», — привела слова Байдена пресс-служба Белого дома.

Он напомнил о недавнем заявлении Трампа о выходе США из НАТО, если члены альянса не заплатят взносы. Тогда Трамп утверждал, что в случае отказа президент России Владимир Путин сможет сделать с ними всё что захочет.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта на митинге в Огайо Дональд Трамп предсказал «кровавую баню» в США в случае победы на выборах Джо Байдена. Это будет наименьшее из всего, что произойдёт, утверждал Трамп.

Британская газета The Telegraph 9 марта написала, что европейским странам нужно быть готовыми к выходу США из НАТО в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. Один из источников издания указал на опасность ухода Соединённых Штатов из альянса. В этом случае в европейской системе безопасности появится огромная дыра, так как Европа чрезмерно зависит в этой сфере от заокеанского союзника.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отвергал все предположения о стремлении России напасть на какую-либо из стран НАТО. Российский лидер назвал бредом такие опасения. Он предположил, что подобные заявления делают, чтобы обосновать ошибочную политику в отношении России, оборонные расходы которой составляют лишь 3,5% от общемировых, а в США — примерно 40%.