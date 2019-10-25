Кишинёв, 26 октября, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Посол России в Молдавии Олег Васнецов призвал власти Молдавии законодательно закрепить статус русского языка как инструмента межнационального общения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе посольства России в Кишиневе, об этом дипломат заявил на встрече с гендиректором Агентства межэтнических отношений Молдавии Николаем Рэдицей.

President.gospmr.org Олег Васнецов

Васнецов также отметил важность сохранения учебных заведений с русским языком обучения. Особое внимание на встрече было уделено положению русских общин в Молдавии. Кроме того, были отмечены возможности интенсификации российско-молдавского сотрудничества в сфере поддержания межнационального диалога, в том числе по линии Федерального агентства по делам национальностей России.

Напомним, в июне 2018 года Конституционный суд Молдавии признал «бесполезным и устаревшим» и отменил действовавший, но постоянно нарушаемый властями на практике закон 1989 года «О функционировании языков на территории МССР», называющий русский язык языком межнационального общения в республике.

Согласно аналитическому отчету «Русский язык на постсоветском пространстве: сравнительное исследование распространенности» (март 2009 года), осуществленному Исследовательской группой «Циркон», в Молдавии русский язык считают родным от 20% до трети населения, предпочитают общаться на нем более 40%, свободно владеют — более 70%, могут объясниться — более 90%, а понимают — более 95%. В Гагаузской автономии русский язык является родным или вторым родным для абсолютного большинства населения, а также наряду с гагаузским и молдавским имеет статус одного из официальных языков.

Обнародованные в 2011 году результаты социологического опроса, проведенного институтом CBS-AXA, свидетельствуют о том, что около 62% жителей Молдавии свободно владеют русским языком в устной и письменной форме, еще 18% говорят по-русски свободно, но пишут с ошибками, 7% — могут общаться с русскоговорящими, еще 5% лишь понимают русский язык, но не могут говорить, и лишь 1% совершенно им не владеют.

Кроме того, по данным наиболее авторитетного в Молдавии опроса «Барометр общественного мнения», более половины населения Молдавии выступают за придание русскому языку статуса второго государственного, в то время как против этой идеи выступают чуть более трети опрошенных.