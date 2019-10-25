Киев, 26 октября, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Открытое письмо направили депутаты городского совета Киева в адрес президента Украины Владимира Зеленского с просьбой уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) и назначить внеочередные выборы в столице Украины. Открытое письмо опубликовано 25 октября в Facebook депутатом горсовета Сергеем Гусовским.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко

Как поясняют депутаты, в то время, как на уровне центральной власти и Верховной Рады происходят первые позитивные сдвиги, Киев во главе с Кличко не защищают интересы общины, а «используют бюджет для собственного обогащения». По словам депутатов, результатами такого управления стала хаотичная застройка города, проблемы транспортные и в жилищно-коммунальной сфере.

Депутаты просят на ближайшем заседании профильного комитета парламента рассмотреть вопрос о роспуске горсовета Киева и назначении внеочередных выборов. Кроме того, депутаты попросили ликвидировать «коррупционный консенсус в управлении столицей Украины».

Напомним, Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации он занял с 25 июня 2014 года. По законодательству Украины мыр города выбирается путём голосования жителями города, глава КГГА назначается и увольняется президентом Украины по представлению правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский рассматривает несколько кандидатов на пост мэра Киева. Ранее правительство Украины одобрило увольнение мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА, но Зеленский не подписал представление Кабмина на его отставку. В настоящее время парламент готовит новую редакцию закона о столице Украины и предлагает провести в Киеве досрочные выборы.