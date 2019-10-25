Нью-Йорк, США, 25 октября, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Фондовый рынок США завершил торги в «зеленой зоне», индекс S&P закрылся вблизи рекордного значения, 25 октября передает агентство Reuters.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 150,36 пункта (0,56%), до 26 955,89 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,96 пункта (0,40%), до 3022,25 пункта, индекс Nasdaq вырос на 57,32 пункта (0,70%), до 8243,12 пункта.

Рост рынка вызван оптимистичными заявлениями официальных лиц в связи с торговыми переговорами США и Китая.

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