Латакия, Сирия, 25 октября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. В сирийской провинции Латакия незаконные вооружённые формирования пытались отбить назад несколько высот, захваченных сирийской армией, сообщил 25 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Боевики пытались атаковать позиции правительственных войск в районе населённого пункта Кбана. Атаки были отражены, джихадисты понесли потери.

Напомним, на территории провинции Латакия сирийские войска ведут наступление с целью перерезать пути снабжения боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Бакин сообщил о ликвидации в провинции Хама диверсионной группы джихадистов, пытавшейся минировать дороги.