Киев, 25 октября, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Мужчину, находящегося в розыске, задержала полиция в аэропорту города Харькова на Украине. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Арест

Согласно поступившей информации, при проверке документов у пассажиров, прибывших рейсом из Стамбула, оказалось, что один из пассажиров находится в розыске на территории Украины.

В свою очередь, издание «Информатор», со ссылкой на источник в Госпогранслужбе, сообщает, что задержанный — заместитель мэра города Днепропетровска Михаил Лысенко, который находится в розыске в связи с уголовными делами по статьям о присвоении, растрате имущества, завладении служебным положением и о служебном подлоге.

Лысенко и ряд других чиновников горсовета Днепропетровска подозревают в растрате почти 640 тысяч долларов при паспортизации улиц города, а самого Лысенко и его заместителя также подозревают в хищении 1,2 миллиона долларов бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о споре мэра Днепропетровска Бориса Филатова с президентом Украины ВладимиромЗеленским по поводу сроков ремонта Нового моста в городе. Филатов отметил, что выиграл этот спор не он, а город.