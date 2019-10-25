Лондон, 25 октября, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть показали максимальный недельный рост с конца сентября, 26 октября передает агентство Reuters.

Petrochina.com.cn

Нефть марки Brent к концу пятничных торгов выросла в цене на 35 центов (0,6%), до $62,02 за баррель. Недельный рост цены Brent составил примерно 4%.

Нефть WTI завершила торги с ростом на 43 цента (0,8%), на отметке $56,66 за баррель. Рост марки за неделю — около 5%.

Читайте также: Рост цен на нефть будет недолгим — OANDA