Хама, Сирия, 25 октября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. В сирийской провинции Хама уничтожена диверсионная группа боевиков, пытавшаяся минировать дороги, по которым доставляются продовольствие и гуманитарная помощь, сообщил 25 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Abkhazian Network News Agency Солдаты сирийской правительственной армии

Диверсионная группа была уничтожена в районе населённого пункта Мурек на территории провинции Хама, уточнил Алексей Бакин.

«Севернее населённого пункта Мурек провинции Хама подразделениями правительственных сил Сирийской Арабской Республики ликвидирована диверсионная группа боевиков, в задачи которой входило минирование дороги, используемой для доставки продовольствия и гуманитарных грузов», — сказал начальник российского Центра.

Напомним, сирийская провинция Хама примыкает к зоне деэскалации «Идлиб», где продолжают действовать джихадистские группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Бакин опроверг сообщения СМИ о боестолкновениях сирийских войск и протурецких формирований на северо-востоке Сирии.