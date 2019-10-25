Брюссель, 25 октября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Глава Пентагона Марк Эспер пообещал усилить оставшиеся позиции армии США в Сирии, 25 октября передает агентство Reuters.

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«Сейчас мы предпринимаем некоторые действия… чтобы укрепить свои позиции в Дейр-эз-Зоре» , — сообщил Эспер журналистам в Брюсселе.

С середины октября Соединенные Штаты практически полностью вывели свои войска с севера Сирии.

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