Москва, 25 октября, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Сообщения ряда СМИ о боестолкновениях сирийских войск и протурецких формирований в сирийской провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности, сообщил 25 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

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Он отметил, что некоторые зарубежные СМИ заявили об обострении обстановки и столкновениях в районе населённого пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака.

«Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями в районе населенного пункта Телль-Тамр провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности», — сказал Алексей Бакин.

Начальник российского Центра сообщил, что на линии соприкосновения с вооруженными силами Турции развёртываются подразделения сирийской правительственной армии, но столкновений нет и обстановку можно охарактеризовать как стабильную.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября генсек ООН заявил журналистам, что организация не получала никаких данных о конфликтах и росте насилия на северо-востоке Сирии.