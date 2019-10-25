Багдад, 25 октября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Великий аятолла Ирака Али аль-Систани призвал протестующих к миру в ходе пятничной проповеди, 26 октября передает агентство Reuters.

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Аль-Систани также призвал власти Ирака прислушаться к требованиям демонстрантов.

Пятница, 25 октября, в Ираке ознаменовалась крупнейшими массовыми беспорядками за последние несколько недель. В разных городах Ирака погибли не менее 27 человек.

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