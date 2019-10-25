Москва, 25 октября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Задача Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — отменить роуминг во всем Евразийском союзе (ЕАЭС). Об этом по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Москве сегодня, 25 октября, заявил председатель ЕЭК Тигран Саркисян, сообщает Sputnik.

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На заседании также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках цифровой повестки, взаимодействие государств в сферах ветеринарии и агропромышленного комплекса ЕАЭС.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев при этом подчеркнул, что наднациональное регулирование в рамках Евразийского экономического союза «в первую очередь должно ощущаться жителями наших стран, повышать их благосостояние и создавать общее пространство для самореализации с равными возможностями — пространство, где жители союза могут получить образование, построить бизнес, заниматься карьерой независимо от того, где они родились и какой у них паспорт».

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Евразийский экономический союз был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.