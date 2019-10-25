Сантьяго, 25 октября, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Здание национального конгресса было эвакуировано службами безопасности из-за беспорядков в Чили. Об этом 25 октября сообщает телеканал 24 Horas.

Mauricio Arriagada Протесты в Чили

Группа демонстрантов устроила беспорядки у здания конгресса вечером 25 октября. В связи с этим было принято решение перекрыть все входы.

Но затем несколько человек предприняли попытку прорваться внутрь здания. Из соображений безопасности было принято решение приостановить работу конгресса и вывести всех из здания.

Напомним, акции протеста, переросшие в беспорядки, столкновения с полицией и поджоги, начались в Чили 14 октября в связи с повышением тарифов на общественный транспорт. Власти предприняли ряд мер, чтобы усмирить протестующих, в частности, отменив повышение тарифов и пообещав направить 1,2 миллиарда долларов на решение социальных проблем, но демонстранты заявили, что этого мало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом Чили Себастьяном Пиньеройуказа об отмене недавнего повышения тарифов на электроэнергию и о снижении тарифов на 2020 год. Это было сделано, чтобы сбить волну протестов, поднявшуюся в стране.