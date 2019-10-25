Владимир, 25 октября, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в четырёхэтажном жилом доме во Владимирской области. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 19:55 по местному времени. Возгорание произошло в одной из квартир жилого многоквартирного дома на улице Муромской в городе Ковров Владимирской области.

На место пожара выехали пожарные подразделения ковровского гарнизона. На месте было установлено, что горит квартира на втором этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

Пожар был ликвидирован. В результате пожара, по предварительным данным, погибли два человека.

Личности погибших устанавливаются. Выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели десятилетнего ребёнка в результате пожара в садовом доме в Башкирии.