Дамаск, 25 октября, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Сирийская армия проводит наступательную операцию на севере провинции Латакия, сообщают 25 октября ливанские СМИ.

Минобороны России

Уточняется, что одной из задач операции является освобождение города Джизр-аль-Шугур, расположенного в провинции Идлиб, население которого насчитывает 50 тыс. человек.

СМИ сообщают о больших потерях боевиков, понесённых ими в боях в районе поселения Кобани (не путать с городом на северо-востоке Сирии).

Тем не менее сопротивление боевиков ещё не сломлено. 42-я бригада 4-й бронетанковой дивизии армии Сирии продолжает вести бои на этом направлении, пытаясь пробить коридор к Джизр-аль-Шугуру.

Этот город расположен на одном из путей снабжения боевиков, действующих на территории провинции Латакия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Латакия расположена авиабаза ВКС России Хмеймим, а ранее Минобороны РФ заявляло об активизации боевиков в этих районах и переброске подкреплений с других участков.