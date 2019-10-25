Москва, 25 октября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Правовое управление аппарата Госдумы видит препятствия для принятия обращения к президенту РФ Владимиру Путину об отмене моратория на смертную казнь, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Правовое управление аппарата Госдумы в своем отзыве на внесенный проект обращения перечислило ряд оснований для отказа от смертной казни. В частности, оно указало на подписание Российской Федерацией 16.04.1997 Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни, согласно которому смертная казнь отменяется, и никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен.

Также препятствием служит статья 18 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 года, в соответствии с которой государство, подписавшее международный договор, обязано воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели.

Кроме того, управление Госдумы упоминает постановление Конституционного суда Российской Федерации от 02.02.1999 № 3-П по делу о проверке конституционности положений ряда законодательных актов, регулирующих участие присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел, согласно которому с момента вступления данного постановления в силу и до введения в действие соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может.

В проекте обращения к президенту Российской Федерации Владимиру Путину содержится предложение о принятии мер к возобновлению практики назначения и применения смертной казни в России в соответствии с Конституцией РФ. Документ предложен депутатами фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.