Элиста, 25 октября, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Верховный суд Калмыкии признал незаконным решение городского суда Элисты о признании незаконным отказа в согласовании проведения публичного мероприятия 27 октября, сообщила пресс-служба Верховного суда РК 25 октября.

Александр Юхименко Золотые ворота в парке «Дружба» в Элисте, Калмыкия

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Республики Калмыкия по апелляционной жалобе администрации Элисты рассмотрела дело по иску к администрации города о признании незаконным отказа в согласовании проведения публичного мероприятия.

В результате Верховный суд Калмыкии признал незаконным решение Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 23 октября о признании незаконными действий администрации Элисты, отказавшей в согласовании проведения публичного мероприятия в форме митинга 27 октября на площади «Победы» (парк «Дружба»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Элисты отказала организаторам митинга за отставку с поста и. о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова в его согласовании на 27 октября и предложила перенести акцию на другой день. Организаторы не согласились и обжаловали решение администрации в суде.