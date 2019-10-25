Мехико, 25 октября, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Ряд платных и бесплатных автотрасс был перекрыт властями Мексики на севере страны в связи с сильными лесными пожарами. Об этом 25 октября уведомляет в Twitter министерство транспорта и коммуникаций Мексики.

(сс) skeeze Лесной пожар

Лесные пожары зарегистрированы в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Только за последние сутки в регионе зафиксировано 45 очагов возгорания, в том числе крупный пожар, в результате которого сгорели три жилых дома.

Министерство транспорта и коммуникаций предупреждает о перекрытии движения в обе стороны на автотрассе Тихуана — Энсенада, начиная с 69 километра и рекомендует водителям принять все меры предосторожности при поездке в данный регион.

Также сообщается, что к борьбе с пожарами, помимо спасателей, подключились и военные.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лесных пожарах на северных окраинах округа Лос-Анджелес в американском штате Калифорния.