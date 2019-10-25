Победители конкурса «Лидеры России» встретились с главой Татарии
Казань, 25 октября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В пятницу, 25 октября прошла встреча победителей конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — с одним из наставников конкурса — главой Татарии Рустамом Миннихановым. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Завтрак с наставником», который реализуется при поддержке сообщества победителей конкурса «Лидеры России» — клуба «Эльбрус».
Встреча прошла в городе Иннополис (технопарк имени А.С. Попова). В начале встречи представители руководства клуба сообщили, что при проведении опроса среди победителей конкурса «Лидеры России» выяснилось, что большинство голосов было отдано за встречу с главой Татарии Рустамом Миннихановым. В Татарию прибыли 29 победителей конкурса «Лидеры России» (в том числе 4 победителя от Татарии).
В ходе встречи с «Лидерами России» Рустам Минниханов поделился своим видением развития Татарии на ближайшие десять лет, рассказал о диверсификации экономики и социальной сферы, привлечении инвестиций в регион, внедрении внутренних цифровых решений, в том числе концепции «Умный город».
По мнению одного из участников встречи, советника губернатора Новгородской области Дмитрия Афанасьева, победителя конкурса «Лидеры России» 2018−2019, ценность «Завтрака с наставником» заключается в возможности, не только поделиться идеями проектов в кругу победителей конкурса «Лидеры России», но и выслушать мысли от управленцев высшего звена, таких, как Рустам Минниханов.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества, в том числе через взаимодействие между участниками проектов. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» выступают 94 ведущих управленца страны. В свою очередь 107 финалистов и победителей конкурса являются наставниками для победителей и финалистов других проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Основная цель и задача проекта «Завтрак с наставником» — создание неформальной площадки для общения и обмена опытом наставников и победителей конкурса «Лидеры России». На встречах обсуждается широкий круг вопросов — от перспектив развития отрасли, региона, страны, до практик личностного и профессионального роста. Эти мероприятия способствуют не только созданию доверительных и открытых отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, но и выработке новых эффективных решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.