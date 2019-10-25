Сургут, Югра, 25 октября, 2019, 20:39 — ИА Регнум. В экономической столице Югры, Сургуте, вечером 25 октября из крупнейшего торгово-развлекательного центра «Сургут Сити Молл» эвакуировали 400 человек по причине задымления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

monicore Эвакуация

Сигнал о возгорании в ТРЦ «Сургут Сити Молл» на Югорском тракте в единую диспетчерскую службу поступил в 20:48 по местному времени (18:48 мск). Через 8 минут к месту вызова прибыли 22 человека личного состава и 7 единиц техники МЧС России.

После проведения разведки выяснилось, что в одном из кафе подгорело масло во фритюре. Возгорания не обнаружено.