Калуга, 25 октября, 2019, 18:16 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 25 октября, был заложен первый камень в основание нового университетского комплекса калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана. На Правобережье будет построен комплекс общежитий почти на три тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса. Завершение строительства запланировано на 2021 год.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге начали строить новый комплекс филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана

«В эти дни Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана отмечает своё 60-летие, — заявил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — От имени депутатов Городской думы я хочу поздравить с этим знаменательным событием всех студентов, преподавателей и выпускников калужского филиала. В настоящее время КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана является одним из ведущих технических вузов области, авторитетным и самым крупным из филиалов технических вузов России. Филиал готовит высококлассных специалистов для многих ключевых отраслей промышленности и народного хозяйства. Хочу также выразить глубокую признательность руководителям калужского филиала, внёсшим огромный вклад в развитие КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана и укрепление кадрового потенциала нашего города. Это Андрей Васильевич Царьков, Анатолий Константинович Карышев и почётный гражданин города Калуги Игорь Борисович Фёдоров. Уверен, что создание нового учебного кампуса даст мощный импульс развитию калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана, позволит обеспечить высококвалифицированными кадрами промышленные предприятия Калуги и области, будет способствовать росту научно-технического потенциала нашей страны».

В 1959 году в Калуге был открыт вечерний факультет одного из лучших технических вузов страны, Московского высшего технического училища имени Николая Баумана. В настоящее время калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана является учебно-научно-производственным комплексом, в состав которого входят пять факультетов, тридцать кафедр, учебно-военный центр, вычислительный центр, научно-техническая библиотека с читальными залами, спортивно-оздоровительный лагерь и спорткомплекс. Для организации учебного процесса Калужский филиал располагает семью учебно-лабораторными корпусами и тремя благоустроенными общежитиями.

За время своего существования калужским филиалом МГТУ имени Н.Э. Баумана подготовлено порядка 24 тысяч высококвалифицированных специалистов.