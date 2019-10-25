В Калуге почтили память Михаила Янкелевича
Калуга, 25 октября, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, исполнилось 100 лет со дня рождения почётного гражданина города Калуги, ветерана Великой Отечественной войны, одного из создателей Поста №1 Михаила Янкелевича. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Михаил Яковлевич родился 25 октября 1919 года в Одессе в семье рабочего. После Одесского военно-пехотного училища в 1938 году был направлен на Дальний Восток командиром взвода в 22-ю стрелковую дивизию. В 1939 — 1941 гг. был слушателем разведфакультета Военной академии имени Фрунзе и Высшей разведшколы Генерального штаба.
В годы войны Михаил Янкелевич служил в разведотделе штаба 14-й армии Карельского фронта начальником отделения информации.
В 1943 году ему было присвоено звание подполковник, в 1944 году — назначен начальником группы для связи с норвежской военной миссией.
М.Я. Янкелевич награждён двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной звезды, орденом Красного знамени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Советского Заполярья», норвежскими наградами. С 1960 по 1971 годы Михаил Янкелевич был военным комиссаром города Калуги, дважды избирался депутатом Калужского Горисполкома. С 1975 года Михаил Яковлевич возглавил Совет ветеранов войны города Калуги.
В память о выдающемся земляке в городском досуговом центре открылась выставка, на которой были представлены фотографии, документы и личные вещи Михаила Янкелевича. Посетили выставку глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель Городского головы Юрий Моисеев и военный комиссар города Калуги Андрей Иванов.
Глава городского самоуправления передал в музей боевой славы решение о присвоении Михаилу Янкелевичу звания «Почётный гражданин города Калуги».