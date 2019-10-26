Анкара, 26 октября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турецкой Республики профессор доктор Фахреттин Алтун в ходе своего интервью информационному агентству Reuters заявил, что Турция обеспокоена отношением к одному из главарей Отрядов народной обороны, известному под кодовым именем «Мазлум Кобани», как к легитимной политической фигуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак. Курдистан

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, профессор доктор Фахреттин Алтун отметил: «Мы обеспокоены тем, что ряд официальных лиц и политиков США ведёт себя в отношении Ферхата Абди Шахина, также известным под кодовым именем «Мазлум», так, будто он является легитимной политической фигурой. Ферхат Абди Шахин является одним из главарей Рабочей партии Курдистана, которая признается США и другими странами террористической группировкой, он преступник, пытающийся избежать наказания».

Фахреттин Алтун добавил: «Шахин разыскивается по «красному циркуляру» Интерпола. Он находится в розыске по причине организации террористических атак против сил безопасности Турции, военнослужащих армии страны-члена НАТО и гражданских лиц».