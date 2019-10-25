Калининград, 25 октября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Двое сотрудников отдела полиции были уволены по результатам служебной проверки в Калининграде после гибели задержанного в результате полученных в отделении полиции обширных ожогов. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

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Служебная проверка была проведена после инцидента, произошедшего 19 октября, когда задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил батарею центрального отопления и получил обширные ожоги, после которых скончался в больнице.

По результатам служебной проверки были уволены двое сотрудников дежурной части отдела полиции по Московскому району, где случилось ЧП. Ещё семеро сотрудников, в том числе занимающие руководящие должности, были предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям.

Все материалы служебной проверки были переданы в следственное управление Следственного комитета по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении следователями в Калининграде уголовного дела о халатности по факту гибели задержанного за мелкое хулиганство мужчины от ожогов в отделении полиции.