Тюменская область, 25 октября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В Тюменской области детям, живущим в селе Успенка Тюменского района, приходится пролазить под поездами на станции Подъём, чтобы попасть на остановку школьного автобуса. Об этом снял видео местный депутат Тимур Темуркаев и выложил на своей странице в социальной сети.

Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

Родители на видео жалуются, что несколько лет не могут добиться от местных властей надземного перехода через железнодорожные пути станции Подъём. Другой дороги к остановке школьного автобуса, по их словам, нет. Сейчас обратились к депутату.

«Каждый день идём через пути, как на войне, в ожидании, двинется поезд или нет, живы будем или погибнем. Школьный автобус ждёт 5−7 минут», — говорит на видео житель Успенки.

Депутат обещает жителям взять вопрос под свой контроль.