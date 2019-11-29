Москва, 30 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

30 ноября

30 ноября 1941 года Красная армия выбила немцев из Яхромы, переправилась через канал Москва-Волга и отбросила немецкие части на 5−7 км.

30 ноября 1942 года силы Калининского фронта окружили немецкие войска в Великих Луках.

Красная армия на Сталинградском фронте вышла на рубеж севернее Котельниково — северный берег южного озера Сарпа и начала сжимать кольцо окружения вокруг немецких частей.

Северная группа Закавказского фронта начала наступление на северном берегу реки Терек.

30 ноября 1943 года закончилась Гомельско-Речицкая наступательная операция.

Войска 3-го Украинского фронта закончили наступление на криворожском направлении, в ходе которого Красная армия захватила плацдарм на правом берегу Днепра южнее Запорожья.

30 ноября 1944 года Ставка выпустила директиву командующему 4-ым Украинским фронтом о подготовке наступления на Краков во взаимодействии с войсками 1-го Украинского фронта.