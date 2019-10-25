Симферополь, 28 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. У Крыма нет никаких проблем в отношениях с Украиной и её жителями, все проблемы связаны с действующей властью в соседнем государстве. Об этом заявил журналистам 28 декабря глава Республики Крым Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«Я думаю, что у нас нет вопросов, связанных с жителями Украины. Это вопросы в исключительно украинской власти, руководителей, которые приходят под одними лозунгами, но быстро перекрашиваются», — сказал Аксёнов.

«Вы видите, сколько украинцев приезжает к нам, никаких конфликтов на бытовом уровне нет, проблемы начинаются с приходом политиков», — добавил Аксёнов.

По словам главы Крыма, ситуация изменится, если на Украине сменится власть, при этом, подчеркнул Аксёнов, на Украине сегодня мало политиков, не являющихся прозападными, тогда как Западу самостоятельная и процветающая Украина не нужна.