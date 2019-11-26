Война: Красная армия в Чехословакии освободила более 50 населённых пунктов
Москва, 27 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
27 ноября
27 ноября 1941 года немецкие войска взяли город Истра в Московской области.
1-й гвардейский кавалерийский корпус Красной армии перешёл в контрнаступление с целью разбить немецкие части, продвигающиеся к Кашире.
27 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта вместе с партизанскими соединениями заняли горд Ельск, а также несколько станций по железной дороге Овруч-Мозырь.
27 ноября 1944 года Красная армия в Чехословакии освободила более 50 населённых пунктов, в том числе ряд важных железнодорожных станций.