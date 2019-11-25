Москва, 26 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

26 ноября

26 ноября 1941 года Красная армия начала контрнаступление юго-восточнее Ленинграда.

26 ноября 1942 года под Сталинградом у немцев были отбиты Красное Село, Перепольный и другие населённые пункты.

Черноморская группа войск Закавказского фронта нанесла контрудар по немецким частям, прорвавшимся на южный берег реки Пшиш севернее Туапсе.

У города Иваново начала формироваться французская эскадрилья «Нормандия» (будущая «Нормандия-Неман»).

26 ноября 1943 года Красная армия вошла в оставленный немцами Гомель.

26 ноября 1944 года войска 2-го Украинского фронта прекратили фронтальное наступление на будапештском направлении.

На I съезде Народных Комитетов Закарпатской Украины в Мукачево принят Манифест о присоединении Закарпатской Украины к УССР.