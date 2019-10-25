Москва, 25 октября, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Гарантированный пенсионный продукт не будет пользоваться популярностью среди граждан, если условия его работы будут малопонятными, а правительство не даст конкретных гарантий сохранения средств граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионерка

Правительство доработало и в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение законопроект о новой системе пенсионных накоплений — гарантированном пенсионном продукте. Речь о введении самостоятельного механизма формирования гражданами накопительной части пенсии и направлении пенсионных взносов на эти цели добровольно.

«Если говорить проще, то правительство предлагает прекратить замораживать накопительную пенсию, вывести ее из системы обязательного пенсионного страхования, все те обязательства, которые были взяты ранее, сохранить и дать возможность гражданам самостоятельно копить добровольную негосударственную пенсию путем вступления в правоотношения с различными негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Идея хорошая, и с этого надо было начинать, а у нас всё сделали шиворот-навыворот: создали НПФ, накачали их насильно деньгами путем принятия закона о формировании накопительной пенсии, которая вошла в систему обязательного пенсионного страхования. Потом, когда экономическая ситуация поменялась, эту накопительную пенсию заморозили, и все средства теперь идут на страховую пенсию», — заявил Нилов.

По его словам, момент, когда государству придется полноценно выполнять взятые на себя финансовые обязательства перед гражданами, еще не настал, а чем закончится сложившая ситуация — пока непонятно. По предположению Нилова, правительство поэтому и планирует быстрее вывести из системы обязательного пенсионного страхования накопительную часть.

«Что касается нового предложения — если взять практику работы в других странах, то действительно, люди задумываются о будущей пенсии, копят, откладывают и формируют себе дополнительную, негосударственную накопительную пенсию. Будут ли у нас после повышения пенсионного возраста, после постоянной чехарды в накопительной пенсии, после постоянной заморозки, после того, как у нас непонятно, что сейчас происходит с этими негосударственными пенсионными фондами, после громких уголовных дел, после нестабильной экономической ситуации — будут ли граждане формировать пенсии добровольно? Я думаю, что будут очень вяло», — отмечает Нилов.

Для того, чтобы эта система заработала, необходимо не только подробно объяснить гражданам, как именно она будет работать, а также дать людям работающие механизмы в качестве гарантии сохранности их средств.

«Если не будет нормальной пропаганды и разъяснения, а также нормального, гарантированного механизма защиты этих средств, как, например, хотя бы страхования банковских вкладов (когда 1,4 млн рублей застрахованы) или распространения принципа софинансирования (когда на каждый рубль граждан государство дает еще рубль), программа эта будет работать крайне плохо, я считаю. Потому что у людей очень большой уровень недоверия к современным финансовым институтам, и после пенсионной реформы всё чаще слышатся аргументы о том, что при таких параметрах еще бы дожить бы до пенсии. Отсюда и вопрос — зачем копить», — считает Нилов.