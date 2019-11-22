Москва, 23 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

23 ноября

23 ноября 1941 года войска Красной армии в ходе Ростовской наступательной операции захватили станицу Больше-Крепинскую и вышли в тыл немецких частей, захвативших Ростов-на-Дону, создав реальную возможность их окружения.

В Московской области немецкие войска заняли города Клин и Солнечногорск.

23 ноября 1942 года левый фланг Сталинградского фронта прорвал сопротивление немецких войск и подошёл на рубеж река Аксай-Уманцево.

В районе Калача-на-Дону взяты в окружение части 4-й и 6-й немецких танковых армий общей численностью 330 тыс. челвоек.

23 ноября 1944 года силы 4-го Украинского фронта после долгих боёв освободили город Чепель.

Авиация Балтийского флота, поддерживающая наступление Красной армии на полуострове Сырве, нанесла значительный урон немецкому флоту в регионе, затопив линкор «Адмирал Шеер», эскадронный миноносец, ряд сторожевых кораблей, тральщиков, транспортов, десантных барж и торпедных катеров.